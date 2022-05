Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli, deberán remitir al Poder Ejecutivo datos sobre producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores como así también costos de producción y comercialización. En medio de la escalada inflacionaria, el Gobierno sigue buscando culpables en el “afuera” y ahora quiere poner la lupa sobre las compañías y su estructura de costos. Una decisión que va en sintonía con lo que manifestó el Presidente en marzo, cuando habló de “los diablos que aumentan precios” para referirse, metafóricamente, a los empresarios. El Gobierno Nacional buscará avanzar sobre las empresas que fabrican y comercializan neumáticos, luego de que en los últimos meses hayan presentado aumentos. Este domingo, la Secretaría de Comercio Interior envió un requerimiento de información a ocho firmas para que transparenten los precios. Se trata de las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli, las que deberán remitir al Poder Ejecutivo datos sobre producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores como así también costos de producción y comercialización.

A través de un comunicado, la secretaría a cargo de Roberto Feletti solicitó la remisión de “la producción por tipo de neumático de los últimos (12) meses, el precio de venta de salida de fábrica, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta a distribuidores, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta sugerido al público, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses y la evolución de los principales costos de producción y comercialización, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses”.

Al menos desde el año pasado hay escasez de neumáticos en el mercado local debido a las trabas para la importación para evitar la salida de dólares. En este contexto, hay falta de stock de determinados modelos, demoras de reposición e incluso hay medidas de neumáticos que no se consiguen en Argentina. Esta situación afecta las ventas del sector, a los clientes que deben buscar marcas o tamaños alternativos, y también a rubros como el transporte.

Justamente por las dificultades para importar y el aumento de la inflación, en los primeros dos cuatrimestres del año pasado, el precio de los neumáticos había acumulado un incremento en torno al 65%. Comenzando el segundo cuatrimestre de 2022, Argentina continúa arrastrando meses de agravamiento de su crisis económica. Consultoras estiman que la inflación de abril podría ser del 6%. En el Gobierno no lo niegan, de hecho el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, admitió días atrás que “la inflación de abril no viene bien”, aunque adelantó que se reducirá en Mayo.

En este marco, el Gobierno justifica su avance sobre las empresas de neumáticos asegurando que “el requerimiento, está enmarcado en la Ley de Abastecimiento Nº 20.680″, y que lo hace “con el objetivo de evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país”. Según informó Comercio Interior, el requerimiento “se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente”. Ahora las compañías tienen 5 días “para enviar la información solicitada”.

El pasado jueves, Feletti junto con el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, mantuvieron una reunión con representantes del sector para analizar la problemática. En aquél encuentro, los representantes del Poder Ejecutivo exigieron explicaciones sobre la escalada de precios de los neumáticos.

“Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza”, manifestó el secretario de Comercio Interior.

“El precio de los neumáticos es una cuestión muy importante, ya que su valor incide en toda la cadena de producción, por el transporte terrestre el principal modo de distribución de bienes en todo el país”, agregó el área a cargo de Feletti.

