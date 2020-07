CAME y COVIAR firman convenio de sistema de pagos y billetera virtual para productores y PyMEs

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se unieron para acercar herramientas tecnológicas que permitan a productores primarios y empresas pymes hacer y recibir pagos electrónicos de forma más eficiente y a costos sensiblemente más bajos que los del mercado. “Frente a lo que viene en el escenario pospandemia, si bien es incierto, debemos decidir si vamos a ser espectadores de los cambios o verdaderos protagonistas. Este sistema le va a permitir a toda la cadena, pero en especial al sector primario, ahorrar y reducir costos y dinamizar sus operaciones, pudiendo hacer transacciones electrónicas desde su lugar de trabajo. Estamos generando infraestructura y tecnología que le permitan a un productor acceder a los mismos beneficios que cualquier empresario que viva en una gran ciudad”, afirmó Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME. El acuerdo firmado entre las dos entidades pone a disposición de los productores vitivinícolas la aplicación CAME Pagos, para incrementar las ventas de los productores, pequeños elaboradores y bodegas, y agilizar y mejorar las formas de cobros, pagos y transferencias de dinero de forma electrónica, especialmente para personas no bancarizadas y disminuir costos bancarios - financieros. De este modo, cuando un productor, pequeño elaborador o bodega venda en forma presencial o a distancia, podrá cobrar las ventas con tarjeta de débito, de crédito o con dinero que tenga en la cuenta de CAME Pagos, así como también, realizar una transferencia. El dinero se acreditará directamente en la cuenta que cada usuario abra en la aplicación. Las ventas que son abonadas con tarjetas de débito se cobran a las 48 horas hábiles en el servicio standard o a las 24 horas en el servicio express. Si las ventas son generadas con tarjeta de crédito en un pago, será acreditada en el servicio standard a los 10 días hábiles, mientras que en el servicio express será a las 24 horas. Si son operaciones en cuotas con tarjetas de crédito será en 48 horas para el primer caso y en 24 horas para el segundo. El convenio, firmado en una teleconferencia por miembros de CAME, presididos por su titular, Díaz Beltrán, y por integrantes del directorio de COVIAR, a cargo de José Alberto Zuccardi, tiene alcance nacional y es el puntapié para seguir trabajando con el propósito de generar nuevas herramientas tecnológicas que permitan a productores y pymes bajar costos operativos y acceder a herramientas de financiamiento. “CAME Pagos permite incluir a mucha gente que no tiene acceso al financiamiento o a herramientas de pagos electrónicos porque son excluidos por las comisiones vigentes”, destacó Zuccardi. Al ser CAME Pagos una billetera virtual, los movimientos dentro de la cuenta no tributan el impuesto a los débitos y créditos bancarios como sí lo hacen las cuentas bancarias. La billetera virtual no tiene, además, costos de mantenimiento, las transferencias entre cuentas del sistema son gratuitas y los movimientos desde CAME Pagos a una cuenta bancaria (propia o de terceros) tradicional tiene un costo del 1% más IVA. Participaron también, por CAME, el secretario de Organización A/C Secretaría General, Alberto Kahale, el vicepresidente segundo, Ricardo Diab, el secretario de Hacienda, José Luis Valdés, el secretario de Capacitación, Martín Trubycz, el titular de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez, y el secretario de Industria, Pedro Cascales.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Julio de 2020

Fuente.- https://www.redcame.org.ar