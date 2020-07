Según CAME: Ventas minoristas cayeron 49,3 por ciento en Junio en el AMBA y el último relevamiento de la cámara empresaria arrojó que la caída en el resto del país fue de 20,3 por ciento en promedio

La mayor retracción en las ventas se sintió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el expendio minorista descendió 49,3 por ciento afectado por los controles más estrictos. Las ventas minoristas cayeron 34,8 por ciento anual en junio, medidas en cantidades, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El relevamiento incluye tanto modalidad online como en locales físicos. En este marco, con mayor cantidad de comercios abiertos, el declive fue menor que en mayo. Sin embargo, la baja en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegó al 49,3 por ciento mientras que en el resto del país a 20,3 por ciento. Las cifras de CAME demostraron que, tras tres meses y medio de cuarentena, algunas ciudades del interior del país con casos controlados de Covid-19, comenzaron a activar sus actividades comerciales, aunque lentamente. Sin considerar las actividades esenciales (Alimentos y bebidas, Farmacias y Ferreterías), la baja se ubica en 43,1%. Todos los rubros medidos declinaron frente al menor consumo generalizado que provoca la caída en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles, y la incertidumbre. En los primeros seis meses del año, el comercio minorista pyme acumula así un derrumbe anual de 32,5% frente a iguales meses del 2019. La medición de CAME se realizó en 1100 negocios de todo el país relevados entre el 1° de Julio y el sábado 4 del mismo mes, por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA. La mayor retracción en las ventas se sintió en el AMBA, donde el expendio minorista descendió 49,3% afectado por los controles más estrictos, que generaron menor cantidad de locales abiertos y menos circulación de gente comprando. Al ser la zona de mayor concentración de casos de coronavirus, la actividad comercial sigue siendo muy baja, sobre todo, en los rubros no esenciales. Así, si se miden las ventas solo en ese segmento, la caída en el AMBA fue de 60,7%. En el resto del país, en cambio, las ventas declinaron un 20,3%.

Foto.- Télam

Fuente.- https://www.ambito.com