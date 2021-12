La divisa marginal avanza tres pesos o 1,5% en el día y acumula una ganancia de 25,9% en 2021. El Banco Central registro once jornadas consecutivas con compras netas que, aunque no reflejaron montos relevantes, permitieron acotar el saldo negativo por sus intervenciones cambiarias a 318 millones de dólares en Diciembre, según cálculos privados. “A nivel cambiario, el Banco Central de la Repúbloca Argentina (BCRA) continúa aprovechando el alivio de las últimas jornadas donde las intervenciones les vienen arrojando un saldo positivo, a la espera de la cosecha fina y la nueva estrategia cambiaria que se consensuaría con el FMI”, refirió el economista Gustavo Ber. Debido al reciente descenso de las paridades bursátiles, el dólar blue volvió a ser el más caro entre todos los segmentos del mercado “Mientras tanto, los dólares financieros se toman un respiro tras el último reacomodamiento alcista, aún con una ‘brecha’ cercana al 100% a la espera de dichas claves definiciones, ya que los operadores reconocen que la dinámica de las reservas netas no resulta sustentable”, añadió el titular del Estudio Ber.

Las reservas internacionales crecieron el martes en 9 millones de pesos y finalizaron en 39.182 millones de dólares.

“Lo más probable - como deseable - es que el acuerdo con el Fondo llegue antes de los pagos de marzo. Y el apuro del gobierno -con lógica- es la situación preocupante de las reservas del Banco Central, con las líquidas ya en negativo desde hace unas semanas”, puntualizó Pedro Siaba Serrate, estratega de Renta Fija de Portfolio Personal Inversiones.

“Ya hemos realizado el pago de diciembre para el FMI, pero si se suma la demanda de pagos soberanos, le agregamos lo que es demanda de dólares por vencimientos corporativos, etcétera, y se le paga en marzo al FMI, quedaríamos en una situación de reservas netas negativas -teniendo en cuenta oro, DEG, etcétera-. Aquí, de hecho, está la verdadera urgencia por llegar a un acuerdo”, acotó Siaba Serrate.

En lo referido al “mundo pesos” hay que recordar que este miércoles el Ministerio de Economía licitará títulos en pesos por un mínimo de $265.000 millones, en lo que será la última licitación de deuda de 2021, con el objetivo cubrir los amplios vencimientos de fin de mes.

El viernes el Tesoro debe afrontar vencimientos por más de $280.000 millones, la mayor parte correspondiente a la LEDE S31D1.

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15 horas. La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día lunes 3 de Enero de 2022 (T+2).

Fuente.- https://www.infobae.com

29 de Diciembre de 2021