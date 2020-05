Dólar blue sin techo: Saltó casi 5 por ciento y llegó a los 133 pesos quedó a solo 2 pesos de duplicar al mayorista

El dólar blue saltó otros 6 pesos hasta los inéditos 133 pesos en cuevas del Microcentro, según un relevamiento de Ámbito.

El dólar blue parece no tener techo, ya que este miércoles se disparó otros 6 pesos a un nivel récord de 133 pesos en cuevas del Microcentro, según un relevamiento de Ámbito. Presionado por las últimas trabas a la compra de dólares en los circuitos formales. El billete paralelo saltó un 4,7 por ciento y quedó a solo 2 pesos de duplicar la cotización del dólar mayorista, hoy en 67,54 pesos, lo que se traduce en una brecha del 97 por ciento. ¨Hay una información muy sesgada del país, muchos creen que viene una hiperinflación, cosa que no comparto, pero a la vez, el Gobierno no da respuestas convincentes de que hay otro rumbo, lo que hace que la gente incremente la dolarización¨, sostuvo a Ámbito el analista financiero Salvador Di Stéfano. Cabe recordar que la semana pasada comenzó a regir la circular A 7001, que establece que una persona que realizó compras por hasta 200 dólares en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas. ¨Siempre pasa lo mismo. Cada vez que los dólares paralelo se escapan, los gobiernos aumentan los controles para operar. Automáticamente eso asusta a la gente y el blue aumenta. Nada nuevo bajo el sol¨, dijo el economista Miguel, Director Ejecutivo de Econviews. La circular fija además que en las operaciones de estos tipos de cambio implícitos, las entidades deberán requerir la presentación de una declaración jurada del cliente. ¨La disparada del paralelo es el resultado obvio de las restricciones para comprar dólares en otros mercados. Cuanto más fuertes sean los controles, la brecha tenderá a ensancharse cada vez más. Es historia conocida¨, comentó un cambista a Ámbito. El BCRA también se estableció que empresas que recibieron ayuda del Gobierno para atravesar la pandemia tendrán que pedir autorizaciones especiales para acceder al dólar. A la par, se tomaron más medidas para atenuar la demanda sobre el dólar MEP: los agentes de Bolsa ya no podrán participar en los próximos meses del negocio de compra y venta de divisa en el mercado oficial. Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de 47,50 pesos (el 20 de marzo había cerrado a 85,50 pesos).

Foto.- PxHere

Fuente.- https://www.ambito.com