Según informe privado: La deuda familiar no bancaria creció 16 por ciento en Junio

De acuerdo al relevamiento de CERX, las deudas "bancarias" sumaron 1.168.217 millones de pesos y las "no bancarias" 737 mil millonesde pesos .El Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) relevó que el 44,9 por ciento de los encuestados teme quedarse sin trabajo o ingresos. Un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) relevó que la deuda familiar continuó creciendo en junio impulsada por los atrasos no bancarios, y que 11,9 millones de hogares finalizará el mes debiendo algo. El stock de deuda identifica dos grandes componentes: por un lado, la deuda "no bancaria" que estiman en 736.902 millones de pesos, 16,1 por ciento más que en Mayo.

Unos 11,9 millones de hogares tenían algún tipo de esas deudas en junio (86,2% de los hogares del país). Y por otro, la deuda "bancaria" que según el BCRA se redujo 1,6% en el mes a $1.168.217 millones a fines de mayo. La principal caída estuvo en créditos prendarios (-5,8%) y tarjetas de crédito (-2%). De acuerdo al relevamiento, las deudas "bancarias" sumaron $1.168.217 millones y las "no bancarias" $737 mil millones. En este marco, lo que más se acumuló a junio en deudas no bancaria fueron impuestos, seguida por servicios. Otro de los datos que se desprende el informe es que creció el temor de los hogares a quedarse sin ingresos o empleo. Para el 44,9% ese temor es muy alto. A su vez, cuando finalice la cuarentena, si se recuperan los ingresos el 61,8% de los hogares los destinará a cancelar pasivos. Según CERX, la deuda total de las familias creció 4,6% en junio y alcanzó los $1.905.119 millones, afectando a 11,9 millones de hogares, que equivalen al 86,5% de los hogares del país. Frente a mayo, 163 mil hogares menos pasaron a tener deudas, pero creció en $83.415 millones el stock adeudado para quienes no pudieron cancelar sus pasivos.

En promedio cada familia adeudaba en junio 159.738 pesos, 6% más que en mayo. Ese monto no incluye los costos asociados a moras y retrasos, que fueron en incremento con los días en cuarentena y podrían incrementar fuertemente ese stock. A su vez, la deuda no bancaria promedio por hogar es de $62 mil.

Lo más frecuente en junio continuaron siendo los atrasos en impuestos, que acumuló deudas por $185.040 millones, 24,0% más que en mayo. Las familias continuaron dejando de pagar impuestos como el inmobiliario, patentes, y otros nacionales y municipales.

La otra gran deuda que se acumula es servicios: el stock total alcanzó los $165.102 millones, 15,5% más que en mayo. Con una deuda promedio de $16.140 por familia. Aún así, es uno de los principales items que aparece en la lista de deudas a cancelar cuando se recuperen los ingresos.

Si bien creció poco (+1,4%), le sigue la deuda con familiares y amigos por $117.881 millones. Una deuda que creció fuerte en junio (12,6%) y preocupa por su costo y riesgo es con Prestamistas, que alcanza los $106 mil millones, consecuencia de las urgencias de muchos hogares y la creencia que podrán en breve recuperar ingresos.

Foto.- Fuente - CERX

Fuente.- https://www.ambito.com