El ex Ministro de Economía durante los Gobiernos de los ex Presidentes; Carlos Menem y Fernando De la Rúa cuestionó al actual mandatario por subordinarse a las ideas de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. “Todas las críticas que él le hacía a Cristina hasta 2015 eran muy sensatas”, aseguró. En medio de la crisis económica que atraviesa el país, con recesión y alta inflación, el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo habló sobre la falta de plan económico en la Argentina y apuntó contra el actual mandatario, Alberto Fernández, al considerar que “es una persona que no tiene convicciones ni el coraje que se necesita para ser líder”.

“Cómo puede ser que él acepte todas las cosas que le ha hecho y le ha dicho Cristina (Kirchner) y siga aguantando. Él tendría que plantarse, decir ´estas son mis convicciones´ y posicionarse como Presidente. Le falta liderazgo y personalidad como para liderar un proceso y ser Presidente de la Nación”, cuestionó quién ocupó el cargo de ministro de Economía durante los gobiernos de los ex Presidentes; Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

En ese contexto, Cavallo dijo en una entrevista con a La Nación+ que “si Alberto Fernández revisara las declaraciones que hizo antes de ser postulado a presidente por Cristina Kirchner, podría armar un buen programa económico”.

“Todas las críticas que él le hacía a Cristina hasta 2015 eran muy sensatas. Y eran las mismas críticas que hacían los economistas que entienden cómo funciona la economía”, remarcó.

En otro orden, el ex presidente del Banco Central se refirió a la crisis económica actual y a la alta inflación y consideró que el gobierno puede evitar un empeoramiento grande la economía pero que para eso debe hacer algunas cosas.

“A partir del 15 de noviembre, post elecciones, el Gobierno tiene que dejar que se sincere la economía y sacar todos estos controles. No digo los controles de cambio. Todos estos mecanismos de represión de la inflación es mejor que lo saque cuanto antes. Si se demoran cada vez va a haber más presión dentro de la olla. Y cuando ya no tengan poder para asegurar que se cumplan esas medidas, ahí si va a haber un evento muy desagradable, un fogonazo de la inflación”, alertó.

Asimismo, dijo que lo mejor que podría hacer el Gobierno es que todos los precios queden libres, incluido el dólar libre.

“Tiene que tener el Gobierno el coraje de sincerar las tarifas. Porque generan un déficit fiscal del 3% del PIB o incluso más. Ese déficit que se agrega a otros gastos es un factor que impide avanzar hacia la estabilización”, analizó.

En ese sentido, agregó: “Lo que puede aumentar la pobreza es una devaluación significativa, pero no un reajuste de las tarifas, con una tarifa social focalizada”.

“Ahora no solo hay inflación alta sino que hay mucha inflación reprimida artificialmente por congelamiento de tarifas controles de precios y amenazas. En Argentina mucha gente en el pasado y también en el presente se beneficia con la inflación. No es la mayoría de la población. No es la gente más pobre ni la clase media”, planteó.

Según Cavallo, hay una tendencia que se ha ido consolidando en el tiempo. “Por ejemplo cuando una empresa o el gobierno están muy endeudados, en general se piensa que un golpe devaluatorio resuelve el problema. Pero eso recae sobre las espaldas de los ahorristas. Muchos políticos piensan en términos de endeudar a los gobiernos y se ven tentados a no pagar las deudas. Y la inflación es una forma de defaultear las deudas internas”, destacó.

E insistió: “Cuando se llega a una situación en la cual hay que sacarse de arriba deudas en pesos, el mecanismo es la inflación y la devaluación. Ese acostumbramiento se hizo carne en muchos funcionarios políticos”.

En otro orden, se refirió al dólar y dijo que hay que volver a acostumbra a la gente a manejarse con un mercado libre. “Una cosa es el mercado con los controles de cambio que fija el precio del dólar para las importaciones y las exportaciones, Pero para el ahorro y el turismo debería haber un mercado libre”, aseguró.

Por último, Cavallo dijo que el Gobierno tiene que pensar que lo más difícil lo tiene que hacer después de las elecciones. “Eso para desmontar la bomba que se está gestando. Si la presión se sigue acumulando cada vez va a estar más cerca del momento de la elección de 2023″, afirmó.

Y concluyó: “Soy optimista que desde el lado de que la oposición puedan tener un plan para estabilizar la economía y bajar la inflación”.

Fuente.- https://www.infobae.com

9 de Noviembre de 2021