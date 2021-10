Se movilizaron más de 4 millones de turistas que gastaron 17 mil millones de pesos. "Nunca un octubre se había visto tanta gente viajando, lo que deja un panorama muy alentador de lo que podría ser el verano", señalaron desde la CAME. Durante este fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se movilizaron en todo el país más de 4.273.500 turistas y según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) gastaron 17.718 millones de pesos. Es el movimiento turístico para este fin de semana largo de octubre más importante de la última década, con un gasto diario de $2.700 por turista y una estadía media de 3,3 días. Los turistas gastaron $14.701,5 millones en forma directa, 334,5% más que en 2019, según indicó la CAME. "Nunca un Octubre se había visto tanta gente viajando, lo que deja un panorama muy alentador de lo que podría ser el verano", señalaron. Ante el gran resultado, el Ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó: "es una satisfacción enorme ver tantas argentinas y argentinos viajando por todo el país, con niveles muy superiores a la prepandemia, fundamental para seguir la reactivación de nuestras economías regionales”.

"En el momento más difícil, hicimos un esfuerzo enorme para que el sector siga de pie. Datos alentadores como los de este fin de semana largo, el retorno del turismo receptivo y el impulso de PreViaje, que ya superó el millón de inscriptos nos permiten ilusionarnos con una temporada de verano histórica", manifestó a Télam.



Provincias con ocupación plena:

Neuquén

Mendoza

Entre Ríos

Salta

San Luis

Chubut

Catamarca

Corrientes

Misiones

Principales destinos:

Bariloche 100%

Iguazú al 90%,

Mar del Plata al 80%

Villa Gesell 93%

Ushuaia 80%

Calafate 85%

Destinos por provincias:

Provincia de Bs As

Pinamar 100%

Cariló 95%

Miramar 90%

Necochea 86%

San Clemente 87%

San Pedro 100%

Tandil 92%

Ciudad de Buenos Aires

Se registró un 51% de ocupación hotelera y es el porcentaje más alto desde el 8 de diciembre del 2020 cuando se empezó a habilitar el turismo nacional.

Jujuy

Quebrada 90%

Tucumán

Yerba Buena 90%

San Javier 90%

Tafí del Valle 92%

San Miguel de Tucumán 79%

Santiago del Estero

Termas de Río Hondo 90%

Santa Fe

-Santa Fe 90%

-Rosario 95%

Chaco

-Resistencia 85%

Córdoba

Villa Carlos Paz 85%

Cosquín 85%

La Falda 85%

Córdoba Capital 66%

Santa Rosa de Calamuchita 96%

Villa General Belgrano 100%

San Juan

Valle Fértil 90%

Iglesia 90%

Jáchal 95%

Pocito 100%

Calingasta 100%

Río Negro

El Bolsón 98%

Las Grutas 80%

Santa Cruz

El Chaltén 92%

El Calafate 95%

Transporte

Retiro: entre el jueves y el sábado salieron 1.913 servicios de micros de larga distancia nacionales.



Trenes de larga distancia: entre el viernes y domingo, salieron 9 servicios a 4 destinos turísticos (Chascomús/ Mar del Plata, Rosario/ San Pedro, Córdoba y Tucumán).



Vuelos: el jueves 7 de octubre hubo 177 vuelos y el viernes 8, otros 194 vuelos de cabotaje entre todas las líneas que operan en el país. Solo por Aerolíneas Argentinas, 54 mil personas compraron su ticket aéreo para distintos destinos nacionales con partidas previstas entre jueves y sábado.

Fuente.- https://www.minutouno.com

11 de Octubre de 2021