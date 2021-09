Dentro del Directorio del Instituto Nacional de Yerba Mate (IMYM) no hubo acuerdo y, por ello, la definición del precio pasará a manos de la cartera agrícola. El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no logró acuerdo en el precio de la yerba mate canchada y de hoja verde para el periodo Octubre 2021 – Marzo 2022 y, ahora, esa definición quedará en manos del Ministerio de Agricultura de Nación. De esta forma, el martes, el Instituto definió enviar a dictado del Ministerio, la fijación de los precios precios para el producto a partir del mes próximo. Así, los nuevos valores del kilo de hoja verde y del kilo de yerba mate canchada deberán ser determinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Como parte del estatuto del Instituto, los precios mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada son acordados dos veces al año, por acuerdo unánime del directorio y que, en caso de no lograrse esa unanimidad, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

30 de Septiembre de 2021