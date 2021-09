En las últimas cinco jornadas la bolsa porteña acumuló una contracción del 5,5%, la más profunda desde enero. En paralelo, el riesgo país llegó a tocar este viernes su nivel más alto desde Marzo y se acercó a máximos de 2021. Los mercados atravesaron una última semana con muchas turbulencias. A la incertidumbre local en materia económica y política tras la interna que se desató al interior del Frente de Todos luego de las P.A.S.O., se le sumó una gran inestabilidad a nivel internacional a raíz de los problemas de solvencia que atraviesa la empresa china Evergrande, lo cual despertó temores respecto de una posible crisis en el sistema financiero. Frente a este panorama incierto, los especialistas recomiendan evitar el riesgo y posicionarse en activos seguros. En las últimas cinco jornadas la bolsa porteña acumuló una contracción del 5,5%, la más profunda desde Enero. En paralelo, el riesgo país llegó a tocar este viernes su nivel más alto desde Marzo y se acercó a máximos de 2021.

En el plano doméstico, la atención del mercado sigue puesta sobre las medidas que el Gobierno planea tomar para mejorar la situación económica de los argentinos y revertir el mal resultado en las elecciones primarias.

En los últimos días ya se confirmó un incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil hasta los 33.000 pesos para Febrero, lo cual implica un salto anual superior al 50%. Adicionalmente, en las próximas horas se anunciará un paquete que incluye un bono para trabajadores informales y jubilados, un programa para crear empleo y reconvertir planes sociales, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular y nuevas obras públicas.

Esto último implicaría un gasto adicional del 0,5% del PBI. Es aquí donde algunos analistas encienden la luz de alarma ya que las fuentes de financiamiento del país no abundan, más teniendo en cuenta que en las últimas licitaciones del Tesoro el mercado fue más exigente y demandó títulos más cortos, más tasa y alternativas indexadas al dólar oficial. Por ende, las nuevas medidas seguramente se financien con mayor emisión monetaria, lo cual presionaría sobre los diferentes tipos de cambio y sobre la inflación.

En este contexto, Maximiliano Donzelli, Jefe de Research en invertironline (IOL), sugirió en diálogo con Ámbito posicionarse en activos indexados por inflación (CER), “más considerando que fueron de los instrumentos que más se vieron afectados en la cotización en las últimas semanas dejando rendimientos interesantes”.

“Algunos de los que resultan más atractivos pueden ser el TX22, el cual tiene un vencimiento en marzo de una TIR de casi 6%. En esta misma sintonía, otro de los instrumentos de renta fija con buena rentabilidad lo constituye el TX26, el cual, si bien tiene un vencimiento un poco más largo que el mencionado TX22, posee una TIR superior al 8%”, detalló el especialista.

En el plano internacional la aversión al riesgo fue incentivada por la crisis del gigante chino Evergrande. La firma tiene que afrontar una enorme deuda de 305.000 millones de dólares y esta semana incumplió el plazo para el pago de 83,5 millones de dólares en concepto de intereses. Si en los próximos 30 días la compañía no abona sus obligaciones entrará en default, lo cual preocupa al mercado por cómo esto puede repercutir en el sistema financiero a nivel mundial.

El banco central de China volvió a inyectar efectivo en el sistema bancario el viernes, lo que se considera una señal de apoyo a los mercados. En paralelo, todavía no hay señales de un rescate por parte del gobierno chino aunque trascendió que se están creando grupos de contables y expertos para analizar todas las finanzas de la compañía en cada una de las regiones y se está hablando con promotores inmobiliarios estatales y privados locales para repartirse los proyectos de la compañía en caso de colapso.

Walter Morales, presidente de Wise Capital, sostuvo en un informe al cual pudo acceder este medio que no descarta “que haya caídas adicionales del 3% ó 4% en dólares en Wall Street”. ”Y eso sabemos cómo lamentablemente afecta a la Argentina. Si esa es la caída en Estados Unidos (EE.UU.), no es descabellado pensar que la Argentina caiga entre un 6 y un 10%. Por lo tanto, no consideramos conveniente tener deuda en dólares”, profundizó.

Para salvaguardarse de ese riesgo, y del difícil panorama de la economía doméstica, Morales ve con buenos ojos tener activos cortos, y lo más que se pueda en bonos dólar linked (tanto soberanos como corporativos) ya que considera difícil sostener el nivel actual de un tipo de cambio que se viene atrasando en términos reales.

“En el caso de corporativos sugerimos empresas exportadoras o que pertenezcan a un grupo económico exportador. Esto va a hacer que en el corto plazo no tengamos tanto margen pero sí que tengamos margen a partir de la segunda quincena de Noviembre y, específicamente, a partir de diciembre y enero porque el Gobierno va a tener que ajustar el tipo de cambio entre 3 y 4% mensual”, detalló el experto.

“Nuestra recomendación es comprar bonos dólar linked ahora y no esperar a la primera quincena de noviembre porque para esa época no los va a vender nadie. Los bonos dólar linked son tremendamente ilíquidos. Entonces, hay que comprar con anticipación para asegurarnos tener una porción interesante en la cartera”, sentenció.

Desde IOL agregaron que además del caso de Evergrande, otro factor que puede provocar volatilidad a nivel global son las decisiones que lleve adelante la Fed en torno a su política monetaria expansiva. Vale remarcar que esta semana el banco central de EE. UU., anticipó que en noviembre podría comenzar a reducir sus compras mensuales de bonos, lo cual quitaría liquidez a los mercados.

Bajo este escenario, para aquellos inversores que aún con este escenario buscan posicionarse en renta variable, Donzelli recomendó apostar por empresas “blue chip”, que refiere a compañías con un nombre establecido en el mercado e ingresos estables. Particularmente, para los perfiles más cautelosos, destacó a McDonalds (MCD), Coca Cola (KO) o Starbucks (SBUX). “En todos los casos es posible operar a través de Cedears en Argentina”, remarcó.

Más allá de las turbulencias, desde FIRST Mariva Research sostuvieron en declaraciones a Ambito que "China no va a darle la espalda a los mercados". Asimismo, aseguraron que "hay sectores interesantes para posicionarse en acciones" teniendo en cuenta el crecimiento de las principales economías del mundo y que "se espera una mejor performance para lo que queda del año" en mercados emergentes.

Por Santiago Reina

Foto.- Gentileza - TSA

Fuente.- https://www.ambito.com

26 de Septiembre de 2021