Dramático panorama para hoteles y locales gastronómicos: Más del 65 por ciento creen que van a quebrar si continúa la cuarentena

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina pidió una Ley de Emergencia para el sector. Los restaurantes están cerrados desde el primer día del aislamiento, en Marzo. Algunos lograron introducir la modalidad del delivery o el take away, pero no era el corazón de su negocio, y quedó demostrado. Por el lado de los hoteles, la perspectiva no es mejor. Sin turismo, ni interno y mucho menos externo, el sector se enfrenta a que la pandemia termine generando una situación de no retorno.

“La relevancia macroeconómica del sector es muy significativa. Más de 650.000 puestos de trabajos son generados por nuestro sector. Sin embargo, a partir de esta coyuntura y según un estudio realizado comprobamos que el 65% de los empresarios hoteleros y el 75% de los gastronómicos prevén el quiebre de su empresa si continúa la situación actual”, explica Graciela Fresno, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Mediante un comunicado, la presidenta de la entidad señaló que estos datos fundamentan la solicitud que FEHGRA viene realizando a las autoridades nacionales para que con urgencia se sancione una ley que declare la Emergencia Económica del sector”.

Desde el 20 de Marzo la hotelería del país está cerrada, y la gastronomía solo en unos pocos casos funciona con delivery y take away, modalidad que representa un porcentaje nada relevante en sus operaciones comerciales.

Al igual que lo viene haciendo cada uno de los sectores productivos de la Argentina, la Federación, a través de Invecq Consultora Económica, llevó a cabo un “Estudio sobre la Estructura y Relevancia económica de la Hotelería y Gastronomía” y una “Encuesta de Impacto del COVID-19 en el Sector Hotelero Gastronómico”, con el objetivo de actualizar datos sobre la situación de la actividad, severamente impactada por la pandemia. Los resultados obtenidos dan cuenta que en el ámbito de la hotelería la caída interanual de la actividad fue de 83% en abril y mayo. Y se proyecta una baja de 79% en junio, siendo la región más afectada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 65% de los empresarios hoteleros no podrá continuar con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo. De esa cifra, 75,7% considera que se estará en situación de cierre en un periodo comprendido entre uno y tres meses. El 80% de los empresarios solicitó la ayuda del programa ATP y aun así solo el 41,7% pudo pagar en su totalidad los salarios del mes de Abril.

Con respecto a otros costos del período abril y mayo, el 72% manifestó la imposibilidad de pago de alquileres; el 33% pudo pagar servicios y sólo el 19,8% pago los impuestos de manera total.

Casi la mitad de los encuestados, en Abril y Mayo, solicitó financiamiento bancario, aunque de ese grupo solo el 53% lo recibió.

Gastronómicos

En lo que refiere al sector gastronómico, la caída interanual fue de 84% en abril y mayo; y se proyecta un 73% de baja en junio. La categoría de establecimiento más afectada es la de restaurantes, mientras que la región más afectada fue la Patagonia. El 75% de los empresarios gastronómicos no podrá continuar con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo, de ellos un 62% considera que cerrará sus puertas definitivamente si no se les permite volver a trabajar antes del mes de Agosto. Con respecto a los salarios, en Abril, el 30.6% pagaron la totalidad y el resto se divide entre quienes lo hicieron parcialmente y quienes no pudieron abonarlos.

El 86% solicitó el programa ATP para el pago de salarios, y de ese porcentaje el 82% lo recibió efectivamente. Sólo el 10% aseguró que pudo pagar el alquiler, mientras que 19% pagó los servicios y apenas el 6,4% los impuestos. El 56% solicitó financiamiento bancario en abril y mayo, aunque de ese grupo poco más de la mitad lo recibió. La actividad hotelera y gastronómica es el segundo sector en importancia medido por el impacto en el resto de la economía, ha incrementado en los últimos 15 años un 77% los puestos de trabajo, mientras que en el mismo período el total de la economía generó un crecimiento del empleo del 41%, y se ubica como el cuarto sector en intensidad del factor trabajo en el país.

Según la Federación, el sector es parte del complejo turístico, el tercer grupo exportador en importancia de bienes y servicios, con exportaciones anuales superiores a los 7.000 millones de dólares.

