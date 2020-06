Por situación crítica de empresas, la UIA alertó por aguinaldos: "Si no hay apoyo del Estado, habrá conflictos"

Para la Unión Industrial Argentina (UIA), el 50 por ciento de las empresas no pueden pagar el Sueldo Anual Complementario y un 25 pueden hacerlo solo parcialmente. La UIA alertó sobre la "inexorable" dificultad del sector para hacer frente al pago del medio aguinaldo de junio y pronosticó que si no hay apoyo por parte del Estado, se darán "conflictos" en una situación que ya es "delicada desde el punto de vista social y productivo".

El Vice Presidente de Asuntos Laborales e internacionales de la entidad, Daniel Funes De Rioja, sostuvo que "el 50 por ciento de las empresas no pueden pagarlo y un 25 pueden hacerlo parcialmente". "Es inexorable que la dificultad está", subrayó al referirse al pago del Sueldo Anual Complementario. En declaraciones radiales, analizó que no hay un "buen panorama", por lo que remarcó: "Hemos insistido en que algún tipo de apoyo tiene que haber porque si no, se va a llegar al 30 de Junio y va a haber conflictos". El también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) advirtió que esos problemas "se sumarían a una situación delicada desde el punto de vista social y productivo". En tanto, afirmó que espera que "se resuelva el tema de la deuda" y aseguró: "Es esperable poder discutir un horizonte económico con una promoción de exportaciones para generar las divisas que la Argentina necesita para su deuda externa". El último informe publicado por la UIA dio a conocer que un tercio de las firmas consultadas reportó una caída de las ventas superior al 60 por ciento durante la pandemia de coronavirus y un alto nivel de endeudamiento. El estudio remarcó que "los problemas económicos y operativos se van acumulando", mientras anticipó que "las perspectivas de las empresas muestran la profundización de algunas problemáticas". Manifestó además que a pesar de "la habilitación para producir en diversas regiones, las empresas enfrentan un incremento de los costos operativos por las dificultades logísticas".

Foto.- Noticias Argentinas - Daniel Funes de Rioja

Fuente.- https://www.ambito.com