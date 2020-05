Georgieva, sobre la Argentina: "Veo un Gobierno que quiere hacer lo correcto para su pueblo"

La directora general del Fondo Monetario Internacional aseguró que ese organismo está muy interesado "en apoyar a la Argentina en su lucha contra la doble crisis; la crisis del Coronavirus (COVID-19) y el problema de la sostenibilidad de la deuda". La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó el lunes que el Gobierno Argentino "quiere hacer lo correcto para su pueblo" en relación con la renegociación de la deuda.

"Veo a un Gobierno que quiere hacer lo correcto para su pueblo y por su papel en la región y la economía mundial", dijo Georgieva sobre la oferta de reestructuración de deuda, al ser consultada sobre la Argentina durante un seminario virtual organizado por Financial Times. Luego de excusarse por no poder pronunciarse acerca de si los acreedores deberían aceptar o no la oferta, porque "es (un asunto) entre la Argentina y sus acreedores", volvió sobre la posicioń del Fondo, de que la deuda argentina es insostenible. "Lo que hemos declarado claramente es que la deuda no es sostenible. Y es de interés para todos que la Argentina avance hacia la sostenibilidad de la deuda", sentenció. En cuanto al programa que el Fondo suscribió con la Argentina, Georgieva aclaró: "Todavía lo tenemos en realidad (vigente), aún no se ha cancelado". Ahora "estamos esperando", agregó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Estamos muy interesados ​​en apoyar a la Argentina en su lucha contra la doble crisis; la crisis del coronavirus y el problema de la sostenibilidad de la deuda, eso es claramente bastante grave”. La funcionaria del FMI consideró que la entidad, como prestamista de ultima instancia, "asume riesgos", al ser consultada sobre si había sido un error del organismo prestarle a la Argentina 44.000 millones de dólares bajo la administración de Mauricio Macri. "El FMI evalúa las perspectivas, teniendo en cuenta claramente que hay riesgos involucrados, pero es nuestro trabajo como prestamista de último recurso darles la oportunidad a las economías de tener éxito, y es nuestro deber para con la membresía responder a las solicitudes que trabajan con ese reconocimiento de que nosotros, como prestamista de último recurso, estamos en una posición más riesgosa", señaló. Finalmente, Georgieva aseguró: "Ahora estamos esperando. Y lo que veo en la Argentina es, en realidad, un gobierno que quiere hacer lo correcto por su propia gente y por su papel en la región y la economía mundial.

