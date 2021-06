Continuando con las mesas abiertas de trabajo y diálogo con los distintos sectores de la economía provincial, el viernes pasado, el Ministro de Hacienda de la provincia der Misiones, C.P.N. Adolfo Safrán se reunió con Sergio Bresiski y un grupo de socios de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) para dialogar sobre la inminente implementación del nuevo programa Ahora Misiones +15% y despejar dudas sobre la posible creación de zonas francas industriales en Misiones. El Ahora Misiones +15% surge como parte de un convenio firmado por el Gobernador, Herrera Ahuad mediante el cual la Nación aportará recursos para ampliar el margen de reintegro en los rubros de mayor competencia en el comercio de frontera, como la línea electrónica y electrodomésticos, artículos textiles, indumentaria y calzados, construcción, hogar y muebles y repuestos y accesorios para vehículos; siempre que se trate de productos de fabricación o con componentes nacionales.



"Para participar, los comercios de estos rubros deberán adherirse al programa Ahora Misiones +15% (en fecha que anunciaremos próximamente) y así podrán ofrecer a sus clientes hasta un 35% de reintegro y 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito de las entidades financieras participantes".



"También aprovechamos esta reunión para conversar sobre la creación de Zonas Francas Industriales en Misiones, una propuesta realizada por el Gobierno Nacional y que, en caso de implementarse, permitiría que las empresas misioneras que exportan localizadas físicamente en los parques industriales puedan acceder a un incentivo fiscal que consistiría en beneficios aduaneros y la exención de impuestos nacionales en las operaciones realizadas con otras empresas también radicadas en los parques". "Para que Misiones explote al máximo este beneficio fiscal otorgado por el Gobierno Nacional sería prioritario poner en óptimas condiciones de infraestructura los parques industriales existentes".



"Como aclaramos en el encuentro que tuvimos por este tema con la Confederación Económica de Misiones (CEM), aquellas empresas que no exportan pero son proveedoras de otras empresas que sí lo hacen también se verían beneficiadas de esta medida ya que las operaciones realizadas dentro de los parques industriales no tributarían impuestos nacionales". "Por este motivo la medida no provocaría ninguna asimetría interna; al contrario, lo que se busca es estimular a través de un incentivo impositivo a todo el ecosistema comercial involucrado en la cadena exportadora".



"Como siempre hicimos, la implementación de este proyecto se llevaría adelante de forma consensuada, en diálogo con todos los sectores productivos involucrados".



"Esta es una oportunidad para poner en valor los parques industriales de toda la provincia y dinamizar la economía, volviendo más competitivas a las empresas que se instalen en Misiones y generando más empleo de calidad para los misioneros", así se refirió el Ministro Safrán.

2° de Junio de 2021