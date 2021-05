Para comprar la comida indispensable y no caer en la indigencia, un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos necesitó 26.676 pesos. El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incluye indumentaria y transporte, subió 3,4 por ciento. El precio de la Canasta Básica Alimentaria aumentó 3,9 por ciento durante abril al necesitar 26.676 pesos un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos para comprar la comida indispensable y no caer en la indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . El INDEC indicó también que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incluye indumentaria y transporte, subió 3,4 pesos en Abril, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 62.957 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Fuente.- https://www.telam.com.ar

18 de Mayo de 2021