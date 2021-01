Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) enviamos una misiva al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, a fin de solicitar que se exceptúe a las empresas de hasta 30 empleados de la extensión del pago de doble indemnización y prohibición de despidos. El entramado PyME continúa en una situación crítica y desde CAME creemos que la prórroga de estas medidas, sin la exclusión de este sector tan golpeado, agrava aún más el problema, teniendo en cuenta que, si una pequeña empresa no puede tomar la decisión de achicarse, hay grandes probabilidades que termine cerrando o derivando en la economía informal. Es por ello que solicitamos que se excluya a las pequeñas empresas de esta medida y, complementariamente, seguiremos gestionando por la restitución del Programa ATP para amortiguar el impacto de la crisis en el entramado productivo y sostener el empleo.

Para acceder a la carta enviada, clic aquí .

Foto.- CAME - @redcame

Fuente.- https://redcame.org.ar

24 de Enero de 2021