Con el mejor Abril de los últimos diez años, el consumo de yerba mate mantiene sus niveles históricos durante la cuarentena

Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) indican que en Abril de 2020 los molinos y fraccionadores de yerba mate despacharon 24,3 millones de kilos al mercado interno, constituyéndose en el mejor abril de la última década. El avance de la cosecha de hoja verde, a pesar del contexto de la cuarentena, se mantiene con valores estables. La información estadística recopilada por el INYM revela que, a pesar del complejo contexto generado por la pandemia de COVID-19, el consumo de yerba mate se mantiene firme, tanto en el mercado interno como en los despachos con destino de exportación.

En ese sentido, las declaraciones juradas referidas a la “salida de molino” durante el mes de abril de este año alcanzan los 24,3 millones de kilos, mientras que en abril de 2019 el volumen por ese mismo concepto sumó 23,4 millones de kilos; es decir, se evidencia un incremento del 3,67% en la medición interanual. Este dato toma más relevancia si se comparan los meses de abril de los últimos diez años, ya que abril de 2020 aparece como el mejor de todos.

En cuanto a las exportaciones, el ritmo de los embarques también se mantuvo constante. En el transcurso de abril pasado los despachos sumaron 3,08 millones de kilos, acumulando un volumen de 11,9 millones de kilos para el periodo Enero – Abril de 2020.

En el marco de la compleja situación generada por el COVID-19, el sector yerbatero continúa produciendo para abastecer tanto el mercado interno como las exportaciones, aplicando todos los protocolos de seguridad necesarios para minimizar los riesgos y llevar al hogar de los argentinos un producto natural y seguro.

Con ese mismo objetivo, de cara al consumidor, lleva adelante la campaña informativa “Tomá Mate, Tomá Precauciones” que apunta a difundir su guía de recomendaciones para “Matear en Tiempos de Cuarentena”

(https://www.yerbamateargentina.org.ar/tomamate/).

Paralelamente, el INYM también tomó acciones sobre la cadena productiva, lanzando una campaña de recomendaciones para cuidar la salud de todos los trabajadores del sector y el producto, a la vez que realizó una importante inversión para la distribución de kits de sanitización que serán distribuidos entre más de 5.000 trabajadores registrados, y la compra de dos ambulancias que serán destinadas a cubrir emergencias sanitarias en la zona productora de las provincias de Misiones y Corrientes

Cosecha

Respecto a la cosecha, las declaraciones juradas indican que en el mes de abril ingresaron a secaderos 119, 68 millones de kilos de hoja verde, totalizando un volumen de 241, 71 millones de kilos para los cuatro primeros meses del año en curso.

Formatos

Tal como se viene manifestando históricamente, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Durante el mes abril los paquetes de medio kilo representaron el 58,09 % de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 35,74 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,55 % los envases de dos kilos, y con el 0,97 % los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,18 %, mientras que 3,47 % correspondió al rubro ‘sin estampillas’.

Es importante destacar, de acuerdo a los datos históricos que se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de ½ y 1 kilo, el 93,83 % de las mismas.

Prevención ante el COVID-19

Además de la confección de las estadísticas mensuales, el INYM continúa realizando todas sus demás tareas habituales en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional.

En ese sentido, se recuerda que ha restringido la atención al público, manteniendo abiertos los canales digitales y no presenciales para todos sus trámites y diligencias. Toda la información actualizada, como así también los trámites, correos electrónicos, números telefónicos y dirección de correo postal se encuentran a disposición en la plataforma www.inym.org.ar.

En cuanto al sector yerbatero, el INYM también recuerda que la producción y elaboración de yerba mate integra el lote de actividades exceptuadas del ASPO dispuesto por el Gobierno Nacional, por lo cual se encuentran habilitadas las tareas de cosecha, como así también las que se desarrollan en secaderos y molinos.

Por este motivo - tal como se informó en comunicados anteriores - el INYM sostiene que la seguridad de la familia yerbatera es sumamente importante, tanto ante la pandemia vinculada al COVID-19 como a la epidemia de Dengue, considerando necesario seguir las recomendaciones que efectúan los organismos sanitarios y adoptar algunas de las medidas tomadas en otras cadenas productivas.

A continuación, se reiteran algunas de las principales medidas a adoptar y se insiste en remarcar que ante cualquier duda deben recurrir a las autoridades policiales y sanitarias de su zona. En la plataforma web www.inym.org.ar el Instituto Nacional de la Yerba Mate irá actualizando permanentemente toda la información que considera puede ser de utilidad para los operadores yerbateros y la opinión pública en general.

En la chacra

Incrementar la higiene de los establecimientos.

Evitar el uso compartido de elementos y herramientas de trabajo.

Realizar con frecuencia la limpieza y desinfección de herramientas y equipos, utilizando alcohol en gel o alcohol diluido (tres partes de alcohol y una de agua) y para las superficies lavandina.

Traslado del personal, tarefa y flete

Se recomienda que, en la medida de lo posible, cada tarefero realice su traslado en forma individual, por sus propios medios y evitando aglomeraciones. Se recuerda que el uso de barbijo o tapabocas es obligatorio en las provincias de Corrientes y Misiones. De no ser posible, el traslado de trabajadores debe ser realizado con transporte habilitado, debiendo respetarse en todos los casos, la distancia mínima recomendada por los organismos competentes. No compartir cabina de camión, cosechadora o tractor. No se deberá compartir mate, tereré, utensilios para tomar agua. Debe haber disponibilidad de agua y cada trabajador con vasos o botellas individuales. En el momento de la cosecha, no trabajar de a pares. Cada cosechador deberá tener su lineo o zona de cosecha. También deberán marcarse las ponchadas, tijeras y serruchos para que sean personales. Las herramientas deben lavarse por lo menos dos veces al día. Los guantes, en caso de no sean descartables, deberán ser lavados o desinfectados.

Secaderos o playas de acopio

Es importante que el camionero se traslade solo sin acompañante.

Evitar la congestión de personas en la báscula.

La comunicación entre el personal del secadero y el camionero debe mantenerse al aire libre y respetando la distancia recomendada de 1,5 metros.

Sólo deben estar en el lugar el personal mínimo indispensable para la actividad.

Rociar las ponchadas con agua y lavandina, una vez descargadas.

Para evitar las picaduras de mosquito y prevenir el Dengue utilizar ropa adecuada y repelentes en las áreas del cuerpo expuestas y no dejar recipientes con agua que puedan servir de criaderos de mosquitos.

