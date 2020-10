Fue una definición del presidente de APICOFOM, tras la de decisión de las empresas papeleras de no comprar esos productos tras el incremento establecido por el Instituto Forestal Provincial (INFOPRO); y que deriva en que las industrias madereras se vean desbordadas de stock con el consecuente peligro de incendios. “Quizás nos equivocamos con la inmediata puesta en marcha de los nuevos precios del raleo y chip, que tengo que resaltar que no son un desecho sino otro producto de la ecuación foresto industrial; y es si bien tenía un valor histórico muy bajo, el procedimiento para determinar el nuevo costo nos generó una crisis grave”. Tras destacar que “con lo determinado nos pusieron en el mismo plano a las PyMEs y a las grandes industrias o papeleras, y nosotros tenemos otros costos”, Guillermo Fachinello aseguró que “la creación del Instituto Forestal Provincial es algo bienvenido, pero discernimos en cómo está compuesto: la industria forestal es la principal actividad de la provincia de Misiones, APICOFOM tiene 75 años de antigüedad y congrega a centenares de PyMEs, pero solo tenemos un representante en ese cuerpo, y los demás integrantes son los Colegios profesionales, los pequeños productores y el sindicato de trabajadores, y creemos que no se midieron las consecuencias de este incremento tan abrupto. El análisis de costos fue demasiado rápido, nosotros no tuvimos el tiempo necesario para aportar nuestra perspectiva, y creemos que faltó debate como ponerlo en marcha, de hecho, en la primera reunión se tomó esa decisión”.

Luego, volvió a poner en relieve el aspecto ecológico porque “esas masas de aserrín son un fermento y en cualquier momento se incendian y encima no llueve, creo que no se pensó en estas consecuencias”, y señaló que “tanto Arauco como Papel Misionero no están comprando, pero lo mismo pasa con los secaderos de yerba mate, así que por eso consideramos que no fue un buen momento, la estructura de costos de las grandes empresas no se cambian de un día para el otro, más aun pensando en que el precio subió de 9 a 20 dólares”.

“El gremio fue el primero en votar esto, pero ahora los aserraderos y muchos productores pararon hasta ver cómo continua esto, y otros trabajan a bajo nivel; por eso, creo que podríamos analizar algunas propuestas. Estamos dialogando con distintos actores, pensando en subir los precios de a poco para que no paren las industrias”.

Finalmente, sostuvo que sería positivo pensar en fijar precios por unanimidad, como prevé el INYM, y generar más incentivos para las industrias porque si se incrementa la producción los precios van a subir naturalmente; pero así, con estas regulaciones, se van a afectar las futuras inversiones”.

