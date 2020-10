La brecha cambiaria trepa al 82 por ciento. Se mantiene la presión sobre los tipos de cambio paralelos mientras en el mercado formal no crece la liquidación de exportaciones. Las cotizaciones paralelas se mantienen bajo presión con una nueva suba del dólar libre que lo lleva a un récord nominal de 155 pesos por unidad y lleva a la brecha con el precio minorista al 82 por ciento. En el mercado formal, mientras tanto, el Banco Central conduce con ventas una suba acotada del dólar mayorista, para mantenerlo en un máximo de 77,12 pesos en las primeras horas de operaciones. Ayer el Tesoro colocó el equivalente a USD 1.766 millones a través de un bono dollar-linked que buscó relajar el frente cambiario una semana después de que se les otorgó a distintos sectores exportadores rebajas temporales de la alícuota de retenciones con la esperanza de aumentar la entrada de divisas comerciales al mercado. Pero las liquidaciones de exportaciones por ahora no aparecen, al menos no en números significativos.

El contado con liquidación, mientras tanto, anota una baja de casi 0,5 por ciento para operarse a 152,51 pesos y el dólar MEP trepa 0,7 por ciento para ubicarse por encima de los 140 pesos por unidad.

Según operadores, el Banco Central habría vendido reservas por poco más de USD 15 millones, que se suman a los USD 10 que inyectó lunes y contra los USD 150 millones que debió vender el viernes pasado para regular las subas diarias que anota la divisa.

La semana pasada el Gobierno anunció una reducción de tres puntos porcentuales a la alícuota de retenciones a las exportaciones para el mes de octubre, dos puntos porcentuales para el de noviembre y uno para el de diciembre. Beneficios similares se concedieron a otros sectores exportadores. En combinación con la colocación del bono atado al dólar emitido ayer, las medidas buscan por un lado hacer más conveniente a los exportadores el ingreso de divisas y, por el otro, dar instrumentos que cubran contra la suba del dólar para estacionar los pesos que se obtienen a cambio de las divisas.

La entidad conducida por Miguel Pesce, además, inauguró la semana pasada una nueva táctica de intervención en el mercado cambiario mayorista. El BCRA abandonó así las subas diarias de entre 7 y 8 centavos que permitía a la moneda estadounidense para pasara a tratar de sumar imprevisibilidad y volatilidad al precio, de manera tal de dificultar especulaciones por parte de los operadores.

Sin embargo, aunque en el mercado aseguran que la oferta de dólares comerciales se mantiene activa, los volúmenes por ahora son poco relevantes.

“Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron ayer unos USD 54 millones, aproximadamente, en el mercado de cambios”, señaló Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

En septiembre, el BCRA vendió USD 1.618 millones de sus reservas en el mercado cambiario para abastecer a una plaza en la que prácticamente desapareció la oferta voluntaria. Además, intensificó los controles de cambio para reducir la cantidad de personas que acceden al cupo de USD 200 que autorizan mensualmente las normas cambiarias vigentes. El saldo vendedor en lo que va de 2020 llega a los USD 3.463 millones y pone al nivel de reservas líquidas en el centro de la escena.

Sin embargo, la desconfianza todavía domina al mercado y las cotizaciones paralelas no paran de avanzar. El dólar libre gana 5,48% en lo que va de octubre y se duplica en lo que va del año. El contado con liqui avanza 4,4% en el mes y 104% en el año, mientras que el dólar MEP avanza 1,7% en octubre y 95% en el año.

“Todavía seguimos sin ver medidas que calmen la demanda sobre el dólar y cambien las expectativas. Los desequilibrios se mantienen y las medidas tomadas, siempre corren de atrás a los acontecimientos. Para que cambie la tendencia, se necesita un fuerte cambio de expectativas, sobre todo en el plano fiscal donde el déficit es enorme y conlleva a otros desequilibrios – como la mayor emisión para financiarlo -. Dicho escenario lo vemos poco probable, donde en el Presupuesto 2021 apuntan a un déficit del 4,5% del PBI, sumando las declaraciones de Guzmán donde indica que no tienen planeado bajar el Gasto Público", analizó un informe de Portfolio Personal Inversiones.

Fuente.- https://www.infobae.com

7 de Octubre de 2020