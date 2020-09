Combustibles: Peligra el abastecimiento por una medida sindical en refinerías, rige la conciliación obligatoria

Decenas de camiones cargados con combustibles quedaron retenidos en las refinerías de todo el país por el paro de la FASiPeGyBio. La Federación de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), que lidera Pedro Milla, impide la salida de camiones con nafta y gasoil de las refinerías.

Piden 13,5 por ciento de aumento por 2019 y un 30 por ciento para el 2020. Empresarios argumentan caída de ventas. El paro impulsado por la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles que paralizó desde este viernes en las refinerías del país podría generar un desabastecimiento inminente de combustibles en todo el país. "Está totalmente parada la actividad de abastecimiento", confirmó el titular FASiPeGyBio, Pedro Milla, titular del sindicato, en declaraciones radiales. Por la huelga no se permite la salida de camiones con combustible de ninguna de las plantas y se estima que para esta misma noche podría haber un desabastecimiento de naftas y gasoil. El jueves a última hora, luego que Milla lanzó la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó una conciliación obligatoria, que no fue acatada por el gremio. Los sindicalistas aseguran que la conciliación anterior venció el miércoles y que el Estado no puede volver a decretar una nueva conciliación por el mismo conflicto.

La Federación, que reúnen a 66.000 trabajadores de refinarías principalmente, exige una recomposición salarial del 13,5% por la paritaria del 2019 y un aumento del 30% para el 2020.

“Tras cinco meses sin recibir el incremento salarial correspondiente a la inflación, los trabajadores del petróleo tomarán acción directa en todo el país”, anunciaron el jueves por la tarde, tras el fracaso de la reunión con representantes de las Cámaras de Industria del Petróleo (CIP).

“Fueron muchos meses de espera. Hoy finalizan los tiempos legales para el aumento del 13,5%; y aún no recibimos ninguna propuesta de la CIP”, explicó Gabriel Matarazzo, secretario general de la FASiPeGyBio de Bahía Blanca.

Los empresarios argumentan que no están en condiciones de otorgar aumentos salariales en medio de la crisis de demanda provocada por la pandemia, que marcó una caída de más del 30% en la venta de combustibles por el aislamiento y la falta de actividad económica.

Según supo Ámbito, el paro no afecta a las refinerías de YPF. Desde la empresa de mayoría estatal aseguran que las tres están operando con "normalidad" y remarcaron que la Federación no tiene representación entre los empleados de las refinerías de la compañía.

