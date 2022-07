Fue en la sede de ese organismo, en Washington. Antes, la ministra de Economía había mantenido un encuentro con el asesor de Janet Yellen, David Lipton.

Silvina Batakis mantuvo el lunes su primer encuentro cara a cara con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La reunión se realizó en la sede del organismo, en Washington, en el marco de la visita que Batakis realiza a los Estados Unidos.

En una jornada de reuniones, que incluyeron encuentros con David Lipton, asesor de la titular del Tesoro, Janet Yellen, y autoridades del Banco Mundial, la ministra se vio con Georgieva por primera vez desde que desembarcó en el Palacio de Hacienda. El 6 de julio pasado habían conversado por videollamada.

Twitter de Silvina Batakis @sbatakis

Mantuvimos un encuentro muy constructivo con @kgeorgieva ésta tarde en Washington.

Twitter de Kristalina Georgieva @KGeorgieva

Another productive meeting with minister @sbatakis.

We welcome her initial efforts to strengthen fiscal sustainability and agreed on the importance of decisive program implementation to address #Argentina's economic & social challenges.

Más tarde, Batakis calificó al encuentro de "muy constructivo", mientras que la titular del FMI tildó la reunión de "productiva" y destacó "los esfuerzos iniciales" de la ministra "para fortalecer la sostenibilidad fiscal".

"Coincidimos en la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de Argentina", tuiteó.

La funcionaria estuvo acompañada por embajador argentino en los EEUU, Jorge Argüello; la viceministra de Economía, Karina Angeletti y el jefe de la Cancillería de la Embajada Argentina en los EEUU, Adrián Nador.



Banco Mundial

Más tarde, la funcionaria se dirigió a la sede del Banco Mundial, donde se reunió con el director gerente de Operaciones , Axel van Trotsenburg.

Uno de los ejes del encuentro fue la concreción de nuevo préstamo para la Argentina por 200 millones de dólares.

Durante la reunión también pasarán revista al programa vigente del organismo multilateral con la Argentina, entre otras cuestiones.

Cumbre

La reunión se enmarcó en el viaje de Batakis a EEUU, que tiene entre sus principales objetivos que sus interlocutores "escuchen y conozcan cómo piensa" la nueva funcionaria, además de exponer las pautas de acción que tomará el Gobierno argentino en materia económica, indicó esta mañana a Télam, el embajador Argüello.

Georgieva se mostró muy interesada en encontrarse con la nueva ministra argentina, ya que "tenía previsto tomarse vacaciones esta semana" y decidió posponerlas para poder recibir a Batakis, indicaron a Télam fuentes del organismo multilateral.

Además de la reunión con la directora Gerenta del FMI, Batakis mantuvo un almuerzo de trabajo con Ilan Goldfajn, director del organismo multilateral para el Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, jefe de la Misión para la Argentina; y Julie Kozack, directora adjunta del Departamento Hemisferio Occidental, quien en septiembre pasará a desempeñarse como directora adjunta en el Departamento Europeo del Fondo.

Desde que ingresó al FMI en su cargo de director del Departamento Occidental, en enero de este año, Goldfajn, economista brasileño que fue titular del Banco Central de su país, comenzó a tomar cada vez más control del caso argentino.



Cambios

Fuentes allegadas a los funcionarios del FMI indicaron que la inminente salida de Kozack reforzará este curso de acción, y "Goldfajn tomará cada vez más el control del caso argentino" y se guiará del aporte Cubeddú, quien conoce el paño argentino como pocos.

Cubeddú, por su parte, "continuaría en su cargo, e incluso es candidato a a suceder a Kozack", dijeron a Télam fuentes vinculadas al tema.

En tanto, el director por la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, que colaboró en la preparación de la agenda de Batakis en el marco inicial de la visita que iba a realizar el presidente Alberto Fernández para reunirse con Joe Biden - que se suspendió debido a que el mandatario estadounidense contrajo Coronavirus - se quedó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "para seguir aspectos técnicos del acuerdo", indicaron fuentes allegadas al funcionario.

Tras el encuentro con los directivos del FMI, Batakis tiene en agenda una reunión en la sede del Banco Mundial, donde se entrevistará con el director general de Operaciones, Axel Von Trotsenburg.

26 de Julio de 2022